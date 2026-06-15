タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。同日早朝に日本代表が2―2でオランダ代表と引き分けたサッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦について語った。番組冒頭、MCの垣花正アナから「こちら朝5時のキックオフということでしたがご覧になりましたか？」と話題を振られたマツコ。「私、今日はちょっと無理なんですよ」と寝落ちして見逃したことを明か