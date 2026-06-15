元日本代表の城彰二氏（50）が自身のYouTube「JOチャンネル」を更新。日本が強豪・オランダと引き分けた北中米W杯1次リーグF組第1戦。あえて心配な点を指摘した。一度追いついた後に突き放されながら再び追いついた展開。城氏は「この勝ち点1は勝ち点3に等しい」と日本の戦いに興奮気味だった。「次のチュニジア戦で勝ち点3を取ればグループリーグ突破は難なく決勝トーナメントに行ける」と確信した一方で、オランダ戦で心配