引退式で観客席の前に登場したオジュウチョウサン＝2022年12月24日、中山競馬場日本中央競馬会（JRA）は15日、主に障害レースで活躍したオジュウチョウサンが顕彰馬に選出されたと発表した。2026年度の記者投票で選定基準に達し、殿堂入りが決まった。顕彰馬はこれで39頭となった。オジュウチョウサンはJG1の中山グランドジャンプで5連覇を含む6度の優勝を果たし、中山大障害も3度制覇。JRA賞最優秀障害馬を5度受賞した。通算