JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月15日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を搭載する「H3」ロケット9号機の再設定された打ち上げ予定日を発表しました。【▲ 三菱電機鎌倉製作所で公開された測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）。2025年12月1日撮影（Credit: sorae編集部）】8月7日早朝に再設定発表によると、H3ロケット9号機の新たな打ち上げ予定日・時間帯は、日本時