「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが14日に公式X（旧ツイッター）を更新。キャバクラに来店したことを、まさかの絵文字を添えて謝罪した。こめおは「キャバクラに行ってどうもすみませんでした」と謝罪したが、そこに中指を立てた絵文字を添付していた。こめおは13日に「SHOGUN BURGER渋谷店」とのコラボイベントに正午から出演予定だったが、まさかの遅刻。キャバクラで遊んでいたのが原因では