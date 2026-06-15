15日午後5時半すぎ、佐賀県唐津市の川で「12歳の男の子が川に沈んでいる」と通報がありました。その後、救出されましたが、男の子は心肺停止の状態で病院に搬送されました。消防によりますと、午後5時40分ごろ、唐津市の厳木川で、一緒にいた子どもから「12歳の男の子が川に沈んでいる」と119番通報がありました。消防車と救急車、合わせて5台が出動し男の子を捜索。およそ30分後の午後6時10分ごろに、川の中から男の子を救出した