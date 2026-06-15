eスポーツゲームのオーディション選考で、まさかの人物がMCとして登場。選手やスタジオが騒然となる場面があった。【映像】まさかの人物登場で現場もスタジオも騒然6月8日、シャドウバースの新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」参戦を目指す選手たちのオーディション選考に密着するドキュメント番組『THE LAST DRAW』（ABEMA）の#1が放送された。今回は、書類選考800人強、そこから一次選考・二次選考に進んだ109