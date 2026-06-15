6月13日（土）に『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の2時間スペシャルが放送された。今回は、11歳の“間取り図博士ちゃん”こと中曽根一花ちゃんが登場。自ら作った“お手製の建物”を公開し、出演者たちから称賛された。【映像】11歳が作った“ハネムーンのヴィラ”番組初出演となる一花ちゃんは、高校生までを対象にした建築塾に通い、小学6年生ながら中高生向けの建築コンペに特例で参加して受賞までしている実力の