女子ハンドボールの「香川銀行シラソル香川」は、きのう（14日）、Hリーグのプレーオフ決勝を戦い、悲願の初優勝を果たしました。 レギュラーシーズンを1位で終えたシラソル香川。昨シーズン優勝のブルーサクヤ鹿児島とのプレーオフ決勝に臨みました。赤のユニフォーム・シラソルは序盤、相手GKの意表を突くループシュートなどで得点を積み上げます。守っては