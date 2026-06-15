けさ（15日）は、眠い目をこすりながら学校や職場などに向かった人も多かったのではないでしょうか。サッカー・ワールドカップの日本の初戦が行われ、岡山からも選手たちに声援が送られました。 【写真を見る】サッカーW杯日本代表初戦に岡山も眠気吹っ飛ぶ夜明け前の大熱狂次戦も応援するぞ【岡山】 （山口慧樹記者）「岡山市にあるスポーツバーでは、朝早くから日本代表を応援しようと多くの