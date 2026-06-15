動画の固定撮影で使う三脚を一脚に変えようかと考えている。固定撮影といっても電子手ブレ補正は動作させ、カメラを手で支えながら撮るつもり。ジンバルより軽くて扱いやすく、三脚よりセットアップの時間を短縮するのが狙いだ。 そうした中、SmallRigのカーボン一脚が15%OFFになっているのを見つけた。レバーを引くと脚がするっと伸び、レバーを戻すと長さが固定される仕組みで、想定している使い方にフィ