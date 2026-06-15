きょう未明、山形県鶴岡市の山で山菜採りをしていた男性がクマに襲われました。 【画像】現場近くにある湯殿山スキー場 男性はクマスプレーを噴射し、クマが逃げたことから自力で下山しました。腕などを切るけがをしているということです。 警察によりますときょう午前２時過ぎ、鶴岡市田麦俣の山で３９歳の男性がクマに襲われたということです。 男性は左腕を切るなどのけがをしました。 男性を襲ったのは体長お