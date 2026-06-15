日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 17628( 17585) 12月限37(37) TOPIX先物 9月限 12373( 12373) 日経225ミニ 7月限9973(9973) 8月限 164( 16