日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 17126( 15905) 12月限15(15) TOPIX先物 9月限 19175( 17912) 日経225ミニ 7月限 13617( 12117) 8月限74(7