大阪9月限 日経225先物69400+3280（+4.96％） TOPIX先物4003.5+121.0（+3.11％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比3280円高の6万9400円で取引を終了。寄り付きは6万8300円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7270円）を上放れ、ギャップアップで始まった。直後につけた6万8200円を安値に上へのバイアスが強まり、前場終盤にかけて6万9800円台に乗せると、ランチタイム