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日経平均株価 始値66783.22 高値69682.23 安値66783.22 大引け69317.50(前日比 +3297.46 、 +4.99％ ) 売買高24億4308万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆4601億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3連騰、上げ幅過去2位 ２．最高値更新し7万円に接近 ３．米イラン戦闘終結合意でリスクオ