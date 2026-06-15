先週、上越市出身の滝澤夏央選手が3安打の活躍を見せ、首位争いを繰り広げるチームを牽引しています。 交流戦優勝を目指す西武ライオンズ。そのチームをバットで牽引するのが、上越市出身の滝澤夏央です。12日(金)の巨人戦。まずは第一打席でヒットを放つと、6回1アウト3塁のチャンス。タイムリーを放ち、貴重な追加点を奪います。 さらに8回、2アウト2塁で再び滝澤。この試合3安打目となるタイムリ&#