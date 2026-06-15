13日に行われた『Jリーグオールスター』。リーグを代表する選手が集う特別な一日で、アルビの選手たちも存在感を示し国立を盛り上げました。 17年ぶりの開催となった『Jリーグオールスター』。リーグ移行に伴う特別なシーズンを締めくくるスペシャルマッチ。Jリーグを代表する選手たちが一堂に会する夢の祭典です。アルビからは船越監督と9人の選手が選出。普段