宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（宝塚クリエイティブアーツ）は、宝塚歌劇として初めてとなる、宝塚歌劇団 花組・月組・雪組・星組・宙組の5組のトップスターをモデルにしたチェーン付きぬいぐるみ『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』を、7月1日に発売する。【画像】『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』バッグ着用のイメージ＆イラスト版も『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』は、宝塚歌劇団のトップスター、花組・永