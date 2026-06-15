お笑いコンビ・千鳥の大悟が15日、映画『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台あいさつに参加した。【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら芸人仲間である、ダイアン・津田篤宏やかまいたち・濱家隆一がコメントを寄せるなどお笑い界でも大反響となっている。そのほか、どんな感想があったのか、という質問が飛ぶと「いろんな芸人が観て『すごかった』みたいな感想をいただきました。後輩で1人、『僕は子ども