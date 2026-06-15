アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受け、茂木外務大臣はイランのアラグチ外相と電話会談し、これまでの交渉努力を高く評価したうえで、最終的な合意に向けて緊密な意思疎通を続けていくことを確認しました。茂木外務大臣はきょう（15日）午後、イランのアラグチ外相と電話で会談し、アメリカとの間で戦闘終結に向けた覚書が合意に至ったことを歓迎したうえで、イランを含む関係国のこれまでの交渉努力を高く評価すると伝え