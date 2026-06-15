サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１５日、グループリーグＥ組のドイツ−キュラソーが行われ、ドイツが７―１で大勝した。ドイツが初戦で大勝。序盤から高い位置でのプレスとパス回しで押し込み、６分にヌメチャが先制点。３８分にはシュロッターベックが頭で決めるなど、その後も得点を重ねた。初出場のキュラソーは前半にコメネンシアがチームＷ杯初得点を挙げたが、その後は反撃の糸口をつかめな