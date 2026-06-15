苦境を打ち破った！プロ初のサヨナラタイムリーを放ったロッテ・山本大斗外野手（２３）だ。１２日の対ＤｅＮＡ戦の９回２死二、三塁、１ボールからの２球目のストレートを狙いすましたようにライト前に打ち返した。雄たけびを上げながら一塁ベースを駆け抜けた山本は両手を広げて、初めての“ウォーターシャワー”を全身で浴びた。ベンチ寄りの一塁カメラ席で望遠レンズを構えていた私にとっては、距離といい角度といい、ベ