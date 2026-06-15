アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受けて、きょうの株価は大幅に値上がりし、終値は初めて6万9000円を超えました。週明けの東京株式市場。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受けて、取引開始直後から、ほぼ全面高の展開となりました。日経平均株価の上げ幅は一時、3600円を超え、史上初の7万円が視野に入る水準まで一気に上昇。結局、終値は6万9317円と最高値を更新。先週末と比べた上げ幅は3297円で、歴代2位とな