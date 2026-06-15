カメラが捉えたのは空から延びるトルネード、竜巻です。容赦なく建物をのみ込んでいく巨大な渦の柱。6月11日、アメリカ中部で次々と竜巻が発生。数十万軒が停電し、飛行機のキャンセルも相次ぐなど交通も混乱しました。現地のメディアはイリノイ州で10件、隣のインディアナ州では7件の竜巻が確認されたと伝えていて、200棟以上の住宅などに被害が出ているということです。また、倒れた木の下敷きとなった3人が死亡したと報じられて