PPPは6月15日、パチンコホール向けキャッシュレス決済サービス「PPPAY(ピーピーペイ)」の提供準備が完了したと発表した。PPPAY○パチンコ業界のキャッシュレス化に対応近年、日本社会ではキャッシュレス決済の普及が進み、日常生活のさまざまな場面で現金を持たずに行動する人が増えている。一方、パチンコ・パチスロ業界では現金を前提とした遊技環境が続いており、社会全体の決済環境との間にギャップが存在していた。また、利用