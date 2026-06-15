石川県金沢市の夕日寺健民自然園に設置された監視カメラが15日朝、クマの姿を撮影しました。これを受け、自然園では当面の間、臨時閉園の措置をとるとしています。 画面に映り込んだ黒いかたまり。15日朝、金沢市内に設置された監視カメラが撮影したクマの姿です。 ■テレビ金沢・山東 徹也 記者：「こちら公園の入り口ごらんの通り三角コーンが設置されており、園内に入ることはできません」石川県によりますと15