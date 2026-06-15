ドムドムフードサービスは7月28日、新店舗「ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店」を愛知県名古屋市中区大須にオープンする。店頭イメージ○約10年ぶり愛知県に出店ドムドムハンバーガーが約10年ぶりに愛知県に出店する。新店舗はドムドムのカラーである赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザイン。通常の店舗とは異なるメニューとなり、限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売する予定だ。営業時間は11:0