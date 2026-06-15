依然として先行きが不透明な中東情勢。石川県内では前例のない、日本政策金融公庫による事業者への相談会が始まりました。15日、穴水町で行われた相談会。原油価格や物価高騰の影響を受ける石川県内の中小企業を支援しようと、日本政策金融公庫などが開いたものです。日本政策金融公庫の職員が、地元の商工会などと連携して、事業者の相談を受けるのは、今回が初めてです。相談に訪れた男性は… ■自動車整備会社の社長は…：