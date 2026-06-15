原子力規制委員会による北陸電力・志賀原発2号機の再稼働審査で、北電が提出した資料に200か所以上の記載ミスがあったことが分かりました。審査は中断し、規制委員会は「普通ではない」と北電を厳しく注意しています。■大島俊之・原子力規制部長「200か所以上のミスって普通じゃないですよね」「やっぱり（再稼働審査を）急いでいるのはないかという気がしてならない」 6月12日に行われた原子力規制委員会の審査会。北陸電力