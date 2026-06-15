モデルでタレントのローラが14日にInstagramを更新。オフショットからビキニ姿を披露した。【写真】ローラ、美スタイル全開のビキニショットローラが投稿したのは、タイ・バンコクの五つ星ホテル「ザ・スタンダード・バンコク・マハナコーン」で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、バーバリーのビキニを身に付けてプールサイドで笑顔を見せる様子やコートを着てカフェで佇む姿が収められている。彼女のビ