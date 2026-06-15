タレントの小野真弓が15日までに自身のInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】45歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには笑顔がまぶしい近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。そんな彼女が今回、「本日発売の週刊大衆さんの表紙を飾らせて頂いております」と披露したのは