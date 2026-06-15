バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が14日、中国で行われ、日本はスロベニアに3-1（25-27、25-16、25-22、25-22）で勝利し、4戦全勝で第1週を終えた。第2セットでは高橋藍が華麗なフェイントを決め、海外実況席が「私たちは今何を目撃したのか！」と絶叫する場面があった。第1セットを先取され、迎えた第2セット。21-16とリードした場面で高橋藍の秘技が炸裂した。