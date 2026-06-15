堺雅人が主演を務める7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）より、キービジュアルが解禁された。【動画】『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだっ