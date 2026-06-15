人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが、15日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。【写真】168cm人気レースクイーンが「スタイル抜群」大胆なグラビア姿も（22枚）京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。現在ABEMAで放送中のリアリティーショー『ラブパワーキングダム2』にも出演し話題を呼んでいる。今回の投稿では「夕焼けが綺麗で浜に謎の