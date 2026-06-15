芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』#3が11日放送。#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場した。【写真】これはドン引き…やくみつる、自身の珍品コレクションをバックに語るこの番組