BAND-MAIDが、現在開催中の＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞の一貫としてヨーロッパツアーを行ない、全てのワンマンライブをソールドアウトのうちに完走した。◆ライブ写真コロナ禍を経て久々の開催となったヨーロッパ公演。ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン、パリ、ロンドンの5都市に、現地のご主人様・お嬢様（ファンの呼称）が会場に詰めかけた。BAND-MAIDはその熱い歓迎に応えるかのように、6月24日にリリースを控えるニュ