１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを報じた。ゲスト解説で出演の元サッカー女子日本代表の澤穂希さんは序盤から好セーブを連発したＧＫ鈴木彩艶（パルマ）について「ポジショニングが非常にいいと思います」と称賛。「反応もすごくいいので、最初に相手にシ