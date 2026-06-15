いよいよ夏も目前だけど、日焼け止めの準備は万全？ 顔や腕など、使う場所によって使い分けるのが賢い方法かも。ベースメイクの下地としても活躍するミルクタイプをはじめ、外出先でのこまめな塗り直しに重宝するパウダーやスティックなど、店頭には魅力的なアイテムが勢揃い。日々の過ごし方やメイクの仕上がりに合わせて使い分けたい、注目のラインナップをご紹介します。 さらっと軽いトーンアップミルク