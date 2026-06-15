愛知県新城市の指定以外のごみ袋が使える期間が、1カ月延長されます。 中東情勢悪化による原油製品「ナフサ」の供給不安により、指定ごみ袋が一部店舗で品薄状態となっています。 これをうけ、新城市では先月21日から6月末まで、指定以外のごみ袋も使える臨時措置を取りました。 市によりますと、措置後は「改善の兆しが見えた」ということですが、一部の店で品薄状態が続いているため期間を7月末まで延長すると