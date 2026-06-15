◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）エコロアルバ（牡、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、朝日杯ＦＳ以来となった前走のＮＨＫマイルＣで２番人気の支持を集めるも９着。巻き返しを狙い、この中間は主に美浦・Ｗコースとプールを併用して進めている。１週前追い切りはＷコースでアラクラン（３歳１勝クラス）を大きく追いかける形にもかかわらず、直線では外へ。一杯に追われて