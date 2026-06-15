分身ロボットを遠隔操作して働く干場文華さん 筋力が徐々に低下していく難病を患う、岡山県吉備中央町の女性。「分身ロボット」を使ってカフェで働き、自分の世界を広げています。 岡山県吉備中央町に住む、干場文華（ほしば・あやか）さん。体の筋力が徐々に低下していく難病「脊髄性筋萎縮症」を患っています。 （干場文華さん［23］）「寝た状態だと、こっちの左手はまだ手首が動かせるんですけど、他のところは自分