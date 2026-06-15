R＆Bシンガーのジェイソン・デルーロが、自身の隠れた才能を明かした。「腕利きの理容師」だそうで、バリカンやハサミの扱いはお手の物、友人や家族の髪をカットすることもよくあるという。 【写真】危ないっ！ステージで転んでしまった→その後、かっこつけてポーズ 「数百万人のファンが知らない自分のことを挙げてください」と尋ねられたジェイソンは、「僕は髪を切るのが本当に上手い。そこそこ