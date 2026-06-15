西大寺会陽岡山・東区2月 2026年2月、岡山市で開かれた西大寺会陽で2人が死亡した事故を受け、主催団体は6月15日、今後の祭りのあり方を検討する外部委員会を設置することを決めました。 祭りを主催する西大寺会陽奉賛会は事故後、初めて役員会を開きました。 会合は冒頭のみ公開され、大森實会長によりますと、2028年以降の祭りのあり方を考える外部委員会の設置を決めたということです。 2027年の会陽に