高松市長定例会見(高松市防災合同庁舎) 高松市は建設中の外資系ホテル「マンダリンオリエンタル瀬戸内ー高松」の照明をLEDにする費用の一部、約2億7000万円に国の補助金を活用することを決めました。 高松市は2026年2月、二酸化炭素の排出削減を目指す「脱炭素先行地域」に選ばれました。 市はマンダリンオリエンタルホテルのLED照明導入や、高松シンボルタワーの太陽光発電設置などでサンポート