記者会見する中国外務省の林剣副報道局長＝15日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は15日の記者会見で、米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に合意し、署名すると発表したことを「歓迎する」と表明した。友好国であるパキスタンの仲介努力を「高く評価する」と述べた。林氏は、米イランが予定通りに覚書に署名することを希望し、対話と交渉を通じて問題を解決してほしいと要請。中国は国際社会と共に「中東