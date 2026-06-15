サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードがスペイン代表ＤＦマルク・ククレジャ（チェルシー、英）の獲得を決めた。１５日午前にも正式発表するという。スペインのスポーツ紙、マルカなどが伝えている。報道によると、モウリーニョ監督が直々に選手と連絡を取り移籍が決まったという。すでに選手は必要書類にサインしており、手続きは終わっているとの情報もある。移籍金は出来高を含め６０００万ユーロ（約１１１億５