元日本代表の城彰二氏（50）が自身のYouTube「JOチャンネル」を更新。日本が強豪・オランダと引き分けたサッカーW杯初戦を振り返った。城氏が「初戦でリスクを負えないのもあるが、ちょっと驚いた」と指摘したのはオランダの試合の入り方だった。「オランダが日本を警戒して攻めに来なかった。これはいろんんな強豪国を倒してきてるっていう（日本の）実績があるから。もっと仕掛けてくるかと思ったけどかなりリスペクトされ