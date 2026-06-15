「ＳＧ・第３６回グランドチャンピオン」が２３日から２８日まで、徳島県のボートレース鳴門で開催される。このＰＲのため鳴門市企業局ボートレース事業課の吉田大課長が１５日、キャンペーンレディーの那津あやこさんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。初日ドリーム戦の１号艇は昨年の覇者で通算４回目の優勝を目指す池田浩二（愛知）。ＳＧで結果を残していることが出場条件になるため「ＳＧの中のＳＧ」と称さ