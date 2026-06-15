連日、相次いで寄せられている、クマの目撃情報。車との衝突事故も県内各地で発生していて、いつどこでクマに遭遇するか分からない状況が続いています。今月9日、由利本荘市で女性が自宅の敷地内でクマに驚いて転倒しけがをした現場の近くでは、防犯カメラに同じ個体とみられるクマが映っていました。こちらは、今月9日の午前6時ごろ、由利本荘市の住宅に設置された防犯カメラの映像です。住宅地を悠々と歩くクマ。このほぼ同じ時